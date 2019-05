Saints Row: Man-in-Black-Regisseur arbeitet an einer Verfilmung

PC Switch 360 XOne PS3 Linux

Wie der Online-Filmportal Deadline berichtet, arbeitet F. Gary Gray, der Regisseur hinter The Fate of the Furious und dem kommenden Man in Black - International, an einem Film im Saints-Row-Universum. Das Drehbuch für den Film wird von Greg Russo, dem Autor hinter den beiden geplanten Film-Reboots zu Mortal Kombat und Resident Evil, beigesteuert.

An der Produktion sind Fenix Studios, Occupant Entertainment und Koch Films (eine Tochtergesellschaft von Deep Silvers Mutterkonzern Koch Media) beteiligt. Der Film ist teil der Produktions- und Entwicklungsvereinbarung zwischen Fenix ​​Studios und Starlight Culture Entertainment Group. Fenix Studios arbeitet aktuell zusätzlich an an einer Verfilmung des Action-Adventures Echo von Ultra Ultra, zu der Derek Kolstad, der Autor hinter der John-Wick-Trilogie, das Drehbuch schreiben wird, während Occupant Entertainment derzeit die Post-Produktion für die Actionkomödie Guns Akimbo mit Daniel Radcliffe (Harry Potter) abschließt.