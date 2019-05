Humble Lego Games Bundle geschnürt

PC

Lego Harry Potter - Die Jahre 1-4 ab 14,95 € bei Amazon.de kaufen.

Das Teaserbild zeigt einen Screenshot aus Lego Batman - The Videogame.

Im Humble Store wurde das neue Lego Games Bundle gestartet. Unter anderem sind die Lego-Spiele Lego Harry Potter - Die Jahre 1-4, Lego Batman - The Videogame, Lego Harry Potter - Die Jahre 5-7 und The Lego Movie - The Video Game im Paket enthalten. Wie immer bestimmt ihr selbst, wie viel ihr zahlen möchtet, zudem könnt ihr den Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip und drei Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,89 Cent) gibt es:

Lego Harry Potter - Die Jahre 1-4

Lego Batman - The Videogame

Ab dem Durchschnittsbetrag von aktuell 8.29 US-Dollar (7,39 Euro) gibt es zusätzlich:

Lego Harry Potter - Die Jahre 5-7

Lego Batman 2 - DC Super Heroes

The Lego Movie - The Video Game

Ab einem Betrag von 12,00 US-Dollar (10,70 Euro) gibt es zusätzlich: