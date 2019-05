Kickstarter feiert 10-jähriges Jubiläum

Die Crowdfunding-Plattforum Kickstarter feiert am 1. Mai 2019 ihr zehnjähriges Firmenjubiläum. In dieser Zeit wurden über 160.000 Projekte von 16 Millionen Backern unterstützt. Insgesamt kamen dabei Spendenbeträge von vier Milliarden Dollar zusammen. In einem Statement dankt CEO Aziz Hasan allen Unterstützern und betont die Wichtigkeit, unabhängige Künstler und kreative Projekte zu fördern:

Kreative Arbeit ist wichtig, denn sie ist unsere beste Waffe im Kampf gegen die vernichtend langweilige und letztlich zerstörerische Kultur der Gleichförmigkeit. Wir leben in einer Welt, die erpicht darauf ist, großen Konzernen immer mehr Geld zu geben (...) und deren Gewinn und Profit endlos zu maximieren. Eine Welt, die nur Profit optimiert, entfernt sich von Zufall, Schönheit, Dissenz, freier Entfaltung und Vielfalt. Wir brauchen diese Dinge, um zu überleben.

Als Beleg für diese streitbare Aussage nennt Hasan die ebenso streitbare, journalistische Rechercheplattform Bellingcat, die 2014 durch Kickstarter ins Leben gerufen wurde sowie das erfolgreiche Projekt Londoner Leihfahrräder fahren mit Laserlicht, deren Gründerin dafür sogar von Queen Elizabeth II. ausgezeichnet wurde. Das absurde Kartenspiel Cards Against Humanity schaffte es in die Wohnzimmer diverser Promis und in die Fernsehserie Downtown Abbey. Die Web-Video-Reihe The Misadventures of Awkward Black Girl von 2011 wurde von HBO verfilmt.

Für Gamer steht Kickstarter natürlich für eine ganze Reihe erfolgreicher und beliebter Computerspiele. Eine kleine Auswahl, sortiert nach der Spendensumme, findet ihr in der nachfolgenden Tabelle.