Neues VR-Headset Valve Index vorgestellt

Valve hat heute sein eigenes VR Headset namens Index offiziell vorgestellt, welches, anders als die Vive und Vive Pro, nicht mehr in Partnerschaft mit HTC hergestellt wird. Ähnlich wie die Vive Pro bietet die Index eine Auflösung von 1440x1600 Pixel pro Auge. Da nun RGB-LCDs statt AMOLED-Displays eingesetzt werden erhöht sich die Anzahl der Subpixel, so dass eine höhere Schärfe und ein reduzierter Fliegengittereffekt erreicht werden. Die Bildwiederholfrequenz mit standardmäßig 120 Hertz liegt deutlich über dem bisher gewohnten 90 Hertz, bis zu 144 Hertz sollen möglich sein. Außerdem kommen zwei Linsen pro Auge zum Einsatz, unter anderem ermöglichen sie ein im Vergleich zur Vive (Pro) um bis zu 20° größeres Field of View.

Neben einem eingebauten Mikrofon bietet die Index auch Off Ear Lautsprecher für den Sound. Diese befinden sich zwar über den Ohren, sitzen aber nicht direkt auf ihnen auf. Laut Valve soll der Klang durch dieses System sich als wie aus der Umgebung kommend anhören statt „aus dem Kopf“. Ein vorhandener 3,5 mm Klinkenanschluss ermöglicht aber auch die Nutzung eigener Kopfhörer. Zwei Kameras an der Front ermöglichen Passthrough in Stereo, werden aber nicht für Tracking benutzt. Hierfür benötigt ihr weiterhin Lighthouse-Basisstationen.

Zusammen mit dem VR Headset werden auch die neuen Index Controller eingeführt, sie beruhen auf den bereits erhältlichen Knuckles Controllern. Durch zahlreiche Sensoren können sie die Bewegung einzelner Finger erfassen und somit Handbewegungen wie beispielsweise Greifen und Werfen natürlicher erfassen und realistischer darstellen.

Um die Möglichkeiten des neuen Index-Systems voll zu nutzen, entwickelt Valve derzeit drei neue VR-Spiele, von denen eines auch noch in diesem Jahr erscheinen soll. Über sämtliche Details schweigt Valve sich jedoch noch aus.

Headset, Controller und Basisstationen sind ab sofort bei Valve vorbestellbar. Das reine Headset ohne Zubehör schlägt mit 539 Euro zu Buche und wird ab 31. Juli 2019 verschickt. Da die Index voll abwärtskompatibel zur Vive und Vive Pro ist, könnt ihr vorhandene Controller und Basisstationen weiter nutzen. Möchtet ihr auch die neuen Controller haben könnt ihr sie in einem Paket zu 799 Euro erwerben. Das volle Set bestehend aus Index, Index Controllern und zwei Basisstationen 2.0 kostet 1.079 Euro, ist aber bereits ausverkauft.

Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows 10, MacOS und Linux. Euer Rechner sollte mindestens über einen Dual Core-Prozessor, 8 GB RAM und eine Nvidia GTX 970 bzw. AMD RX480 GPU verfügen.