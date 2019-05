Gewinner der Premium-Verlosung im April 2019

Alle Premium-User schreien "HURRA", denn wir haben fünf Spiele verlost: Anno 1800, Far Cry - New Dawn, Trials Rising, Aragami und Dead or Alive 6 lagen auf dem Lostisch.

Der April ist ja bekannt dafür, ein sehr launischer Monat zu sein. Kein Wunder also, dass wir in Salmdorf Temperaturstürze zu verzeichnen haben, bei denen es zwischen zwei Tagen mal entspannte zehn Grad Unterschied gibt. Doch wir lassen uns die Laune nicht verhageln und haben wieder unter allen Premium-Usern (sowie natürlich Gold, Platin und Diamant) fünf Titel verlost. Folgende Abonnenten können sich in den kommenden Tagen auf Besuch vom Postboten oder einen Key im PN-Fach freuen:

Severian (Abonnent seit Januar 2012) gewinnt Anno 1800 (PC, Code)

(PC, Code) neone (Abonnent seit Mai 2018) gewinnt Trials Rising Gold Edition (PS4)

(PS4) Consolero89 (Abonnent seit September 2012) gewinnt Far Cry - New Dawn (Xbox One)

(Xbox One) MagicK (Abonnent seit November 2012) gewinnt Aragami Shadow Edition (Switch)

(Switch) Saphirweapon (Abonnent seit April 2019) gewinnt Dead or Alive 6 (PS4)

