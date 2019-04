Ghost Recon - Wildlands: Operation Oracle und Gratis-Wochenende

PC XOne PS4

Ubisoft Paris hat mit „Operation Oracle“ neue Inhalte für seinen Online-Taktik-Shooter Ghost Recon - Wildlands (Testnote: 8.5) angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue Mission, in der ihr alleine oder zu viert im Koop einen durch Unidad entführten Ingenieur der rätselhaften Skell Tech Corporation aus der Gefangenschaft befreien müsst. Die einfache Rettungsmission wird jedoch schon bald zu etwas Größerem und als ihr den neuen Ghost-Team-Leader Cole D. Walker kennenlernt, beginnt die Grenze zwischen Freund und Feind zu verwischen...

Passend zu den neuen Inhalten veranstaltet der Publisher ein längeres Gratis-Wochenende auf allen unterstützen Plattformen (PC via Uplay, Xbox One und die PS4), das am kommenden Donnerstag, den 2. Mai beginnt und bis Sonntag, den 5. Mai andauern wird. Der Pre-Load für PC und PS4 startet bereits heute. Auf der PS4 wird für die Online-Modi ein PS-Plus-Abo benötigt.

Neben Operation Oracle und der Kampagne könnt ihr auch sämtliche Post-Launch-Inhalte ausprobieren. Dazu gehören der 4v4-PVP-Modus „The Ghost War“ und alle Special-Operations mit Gastauftritten von Sam Fisher (Splinter Cell), den Operatoren aus Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) und Ghost Recon Future Soldier (Testnote: 7.0), sowie Predator. Und solltet ihr euch für den Kauf des Titels entscheiden, werden alle eure Fortschritte mit in die Kaufversion übernommen. Den Trailer zu Operation Oracle mit dem Auftritt des Schauspielers Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher) als Cole D. Walker, könnt ihr euch im Folgenden anschauen: