Sonic The Hedgehog - der Film: Erster Tailer veröffentlicht

Paramount Pictures hat den ersten Trailer zur kommenden Verfilmung von Segas Sonic The Hedgehog der Öffentlichkeit präsentiert. Der knapp drei Minuten lange Clip zeigt nicht nur den blauen Igel in Aktion, dem der Schauspieler Ben Schwartz (House of Lies) seine Stimme leiht, sondern lässt euch auch einen ersten Blick auf den Bösewicht Dr. Robotnik werfen, der, wie schon im Vorfeld bekannt wurde, von Jim Carrey (Ace Venture, Kidding) verkörpert wird.

In den weiteren Rollen sind noch James Marsden (X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, 30 Rock), als Sonics bester Freund Tom Wachowski, Tika Sumpter (Nobody’s Fool, An Acceptable Loss) als Mrs. Wachowski, Adam Pally (Iron Man 3, Dog Days) als Polizist von Green Hills und Neal McDonough (Arrow, Project Blue Book) als US-Army-Major Bennington zu sehen. Das Drehbuch stammt von Jim Carrey, Patrick Casey (12 Deadly Days, Golan the Insatiable) und Oren Uziel (22 Jump Street, The Cloverfield Paradox). Der Film soll im November in den Kinos anlaufen.