Xbox Game Pass im Mai mit Wolfenstein 2, The Surge und weiteren Spielen

Abonnenten des kostenpflichtigen Microsoft-Dienstes Xbox Game Pass werden im kommenden Monat mit einigen interessanten Neuzugängen beglückt. So werden im Rahmen des Programms unter anderem der Ego-Shooter Wolfenstein 2 - The New Colossus (Testnote: 9.0), das Action-Rollenspiel The Surge (Testnote: 8.0), sowie das Aufbauspiel Surviving Mars (Testnote: 7.5) spielbar sein. Nachfolgend alle Spiele und Verfügbarkeitstermine im Überblick:

Ab dem 2. Mai 2019:

Wargroove

Wolfenstein 2 - The New Colossus

Ab dem 9. Mai 2019:

Black Desert Online

Surviving Mars

Tacoma

Ab dem 10. Mai 2019:

For the King

Ab dem 16. Mai 2019: