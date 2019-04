Halo - The Master Chief Collection: PC-Beta verschoben

PC XOne

Eigentlich wollte 343 Industries die geplante PC-Beta zu Halo - The Master Chief Collection (Testnote: 9.0) noch diesen Monat abhalten, da dieser allerdings so gut wie rum ist, meldete sich nun das Studio noch einmal auf Twitter zu Wort und gab an, dass die Testphase zu einem späteren Zeitpunkt absolviert wird. Wie der Community Director Brian Jarrard in einem Tweet erklärte, sei die Verschiebung auf die Komplexität des Projekts zurückzuführen:

Unser Tweet zu der Ankündigung der Beta ist wirklich nicht gut gealtert. Aber hey, dieses Projekt ist recht komplex und transparent zu sein bedeutet manchmal auch, dass sich Dinge ändern können und nicht so verlaufen, wie man es sich zuvor vorgestellt hat. Die Arbeiten an dem Titel schreiten zwar voran, aber die ersten öffentlichen „Testflüge“ müssen weiter nach hinten, als ursprünglich gedacht, verschoben werden. Wir werden in Kürze weitere Infos dazu mit euch teilen.

Wie die Entwickler schon bei der Ankündigung mitteilten, wird die Halo - The Master Chief Collection für den PC nicht als komplette Sammlung direkt auf den Markt kommen, sondern nach und nach erscheinen. Halo Reach (Testnote: 9.0) soll dabei den Anfang machen. Danach sollen in chronologischer Reihenfolge Halo - Combat Evolved Anniversary, Halo 2 - Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST (Testnote: 8.0) und Halo 4 (Testnote: 8.5) folgen. Angaben zum Release-Zeitraum oder der Preisgestaltung wurden von Microsoft Studios bisher nicht gemacht.