Anthem: Gruppensuche wird durch schwindende Spielerzahlen erschwert

PC XOne PS4

Biowares MMO-Shooter Anthem (Testnote: 7.5) hat mit schwindenden Spielerzahlen zu kämpfen, was einem Artikel von Forbes zufolge auch das Matchmaking im Spiel erschwert. Nachdem Bioware kürzlich alle geplanten Updates (darunter auch ein neues Cataclysm-Event) auf unbestimmte Zeit verschoben hat und es aktuell auch unklar ist, wann neue Patches für den Titel kommen, haben immer weniger Leute die Motivation, im Spiel aktiv zu bleiben.

Die Gruppensuche im Spiel wird aber auch durch die Teilung der Spieler beeinträchtigt. So sind die höheren Schwierigkeitsstufen (GM2 und GM3) für viele Spieler derzeit schlicht uninteressant, da sie in diesen deutlich weniger Beute bekommen. Als Beispiel nennt Forbes den Boss in der neuen Festung, die Bioware zuletzt ins Spiel brachte. Spielt man diese auf GM2 oder GM3, benötigt ein Team aufgrund der immensen Menge an HP beim Endboss rund 30 bis 40 Minuten. Auf dem Schwierigkeitsgrad GM1 können in dieser Zeit zwei oder drei Durchläufe absolviert werden, was natürlich in deutlich mehr Beute resultiert. Wer also die Festung auf GM 2 oder GM3 machen möchte, muss unter Umständen lange auf interessierte Mitstreiter warten.

Die Art und Weise, wie das Belohnungssystem gestaltet wurde, sorgt zudem dafür, dass die Spieler aktuell allesamt die Festung „Heart of Rage“ abfarmen, da dort die wichtigsten legendären Gegenstände zu bekommen sind, womit alle übrigen Aktivitäten, wie legendäre Missionen, Aufträge, andere Festungen oder das Freie Spiel links liegen gelassen werden. Die Spieler, die diese Aktivitäten abschließen wollen, haben daher aktuell ebenfalls Probleme, ihre Gruppen zu vervollständigen. Es bleibt abzuwarten, was Bioware dagegen unternehmen wird.