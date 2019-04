Xbox Live: Games with Gold im Mai mit Marooners, Comic Jumper & mehr

XOne

Microsoft hat über Xbox Wire die Games with Gold für den kommenden Monat Mai bekannt gegeben. Abonnenten des kostenpflichtigen Gold-Services werden demnach das Partyspiel Marooners und die Sportsimulation The Golf Club 2019 für die Xbox One, sowie den Third-Person-Shooter Earth Defense Force - Insect Armageddon und den 2D-Platformer Comic Jumper für die Xbox 360 erhalten. Dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm können die beiden Last-Gen-Titel auch auf der aktuellen Konsole gespielt werden. Hier die Termine im Überblick:

Xbox One:

Marooners - 1. bis 31. Mai 2019

- 1. bis 31. Mai 2019 The Golf Club 2019 - 16. Mai bis 15. Juni 2019

Xbox 360: