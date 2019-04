Borderlands 3: Gameplay Enthüllung am Mittwoch

PC XOne PS4

Von dem jüngst angekündigten Borderlands 3 haben wir bisher nur ein paar Trailer zu Gesicht bekommen. Am kommenden Mittwoch, den 1. Mai 2019, will Gearbox Software den Fans erstmals auch etwas Spielbares präsentieren. Wie die Entwickler bekannt gaben, wird die Enthüllung um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) über Twitch und die offizielle Homepage erfolgen.

In Borderlands 3 müssen die flinke Soldatin Moze, die Sirene Amara, der Auftragsmörder Zane und der herumwandernde Roboter FL4K die Calypso Twins aufhalten. Diese wollen die Banditen-Clans vereinen, um die alles vernichtende ultimative Macht der Galaxie an sich zu reißen. Das Spiel wird am 13. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.