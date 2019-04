Overpass: Offroad-Simulation für PC und Konsolen angekündigt

PC Switch XOne PS4

Bigben hat mit Overpass eine neue Offroad-Simulation für PC und Konsolen angekündigt. In dem von Zordix Racing entwickelten Spiel nehmt ihr Platz hinter dem Steuer verschiedener offiziell lizenzierter Buggies und Quads bekannter Hersteller, wie Yamaha, Suzuki oder Arctic Cat, um auf zerklüfteten Hängen, in der Wildnis oder auf technischen Hindernisstrecken euer Können auf die Probe zu stellen. Dabei kommt eine realistische Physik-Engine zum Einsatz, die von den Hobby-Rennfahrern präzise Kontrolle von Tempo und Beschleunigung fordern soll.

Das Spiel bietet einen Karrieremodus, in dem ihr eure Fahrzeuge verwalten und die für eine Art von Terrain geeigneten auswählen könnt, um gegen die Konkurrenz zu bestehen und lukrative Sponsorenverträge ans Land zu ziehen. Im Multiplayer werden derweil euer erlerntes Können und Streckenkenntnisse in Rennpartien gegen andere Offroad-Fahrer getestet. Overpass wird ab Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch im Handel erhältlich sein. Einen ersten Trailer zu dem Titel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: