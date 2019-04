ANNO 1800: Verkaufsrekord und weitere Statistiken

PC

Die Strategie-Aufbausimulation Anno 1800 (im Test) ist ein großer Verkaufserfolg geworden. Das teilte Ubisoft jüngst der Presse mit. Konkrete Zahlen nannte der Publisher zwar nicht, gab jedoch an, dass der Titel sich schneller verkauft, als jeder andere Teil der Serie zuvor. Innerhalb der ersten Woche nach Markteinführung am 16. April 2019, hat der Titel laut dem Bericht die Verkäufe von Anno 2205 (Testnote: 8.0) bereits um das Vierfache übertroffen. Seitens Benedikt Grindel, des Managing Directors bei Ubisoft Blue Byte, heißt es in einem Statement dazu:

Anno 1800 war eine unglaubliche Reise für alle, die bei Ubisoft Blue Byte arbeiten und wir sind sehr glücklich zu sehen, dass die Spieler den Titel mögen. Seit der Ankündigung des Spiels hat uns die Community über Anno Union unzählige nützliche Rückmeldungen gegeben und uns so geholfen, ein hervorragendes Spiel zu veröffentlichen. Wir fühlen uns privilegiert, eine der engagiertesten Communities der Videospielindustrie zu haben. Nach diesem großartigen und erfolgreichen Launch konzentrieren wir uns nun ganz auf die bestmöglichen Post-Launch-Inhalte für Anno 1800 und wir können es kaum erwarten, mehr zu zeigen.

Mit der Bekanntgabe wurden auch einige interessante Statistiken veröffentlicht. Demnach haben die Spieler rund sieben Milliarden Bürger auf ihren Inseln angesiedelt, was mehr als das Dreifache der Weltbevölkerung im Jahre 1899 ergibt. Zudem wurden über zehn Millionen Schiffe gebaut, mehr als eine Milliarde Getreidefelder angelegt und über drei Millionen Inseln besiedelt.