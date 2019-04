Slightly Mad Studios: Markenschutz für die „Mad-Box“ zurückgezogen

Anfang dieses Jahres kündigte Slightly Mad Studios - der Entwickler hinter der Rennsimulations-Serie Project Cars, eine eigene Konsole an. Diese sollte „Mad Box“ heißen, 4k- und VR-Support bieten und mit kommenden Next-Gen-Konsolen (Xbox Scarlett, PS5) konkurrieren. Seit der Ankündigung wurde es allerdings recht still um die Konsole. Wie PC Games Insider jetzt berichtete, hat das Studio die Markenschutzrechte für den Namen inzwischen zurückgezogen.

Die neue Konsole wird somit nicht mehr „Mad Box“ heißen, da es offenbar einen Einspruch seitens des Casual-Games-Entwicklerstudios Madbox wegen der Verwechslungsgefahr gab. Aktuell ist die Zukunft der Konsole ungewiss, denn Slightly Mad hat zwischenzeitlich zwei Investoren eingebüßt. Schuld daran soll Googles Ankündigung der eigenen Konsole Stadia sein. Auf seinem Twitter-Account schrieb der Slightly-Mad-Studios-CEO Ian Bell vor zwei Wochen:

Wir nannten also unsere Konsole „Box“... und dann verkündete Google, dass die Zukunft des Gamings nicht in einer Box liegt. Unsere Investoren wurden leicht nervös... dieses eine Zitat hat unseren Plänen ernsthaft geschadet. Zwei unserer Investoren haben sich daraufhin von der Abmachung distanziert (wir sprechen hier von rund 1,2 Milliarden US-Dollar). Also ja, das war recht interessant...