Na klar gibt es auch viele großartige weibliche Spielehelden. Doch heute möchten wir von euch wissen, wer der eurer Meinung nach tollste männliche Held im Bereich der Computer- und Videospiele ist.

Geralt von Riva (The Witcher) 18% Guybrush Threepwood (Monkey Island) 16% Ein anderer Held (siehe Kommentar) 8% Nathan Drake (Uncharted) 7% Namenloser (Gothic-Reihe) 6% Mario 5% Duke (Duke Nukem) 5% Max Payne 4% Link (The Legend of Zelda) 4% Indiana Jones 3% Gordon Freeman (Half-Life) 2% Kratos (God of War) 2% J.C. Denton (Deus Ex) 2% B.J. Blazkowicz (Wolfenstein) 2% Garret (Thief) 2% Tommy Angelo (Mafia) 2% Sam Fisher (Splinter Cell) 1% Master Chief (Halo) 1% Isaac Clarke (Dead Space) 1% Manny Calavera (Grim Fandango) 1% Krieg (Darksiders) 1% Larry Laffer (Leisure Suit Larry) 1% Nico Bellic (GTA 4) 1% Simon (Simon the Sorcerer) 1% Agent 47 (Hitman) 1% Space Marine (Doom) 1% Der Prinz (Prince of Persia) 1% Rico Rodriguez (Just Cause) 0% Chris Redfield (Resident Evil) 0% Marcus Fenix (Gears of War) 0% Sam (Serious Sam) 0%

News-Update (Ergebnis):Mit 18 Prozent steht Geralt von Riva, der Hexer aus der Witcher-Reihe, ganz oben in der Liste der männlichen Lieblingshelden der Umfrageteilnehmer. Mit 16 Prozent nur knapp dahinter landet Möchternpirat Guybrush Threepwood. Nathan Drake aus Naughty Dogs Uncharted-Reihe folgt mit 7 Prozent bereits mit großem Abstand auf Platz 3, dicht gefolgt vom Namenlosen aus Gothic (6 Prozent) und Klempner Mario (5 Prozent). Weitere 8 Prozent haben einen nicht in der Abstimmung aufgeführten Favoriten. Besonders häufig in den Kommentaren fällt in dem Zusammenhang die männliche Version von Commander Shepard aus. Hier das Gesamtergebnis der Umfrage:Ursprüngliche News:Er ist zwar nicht zeugungsfähig, aber der Hexer Geralt von Riva aus der-Reihe setzt neben Stahl- und Silberschwert bekanntlich auch gerne noch sein drittes ein. Ob ihn das, oder auch ganz andere Dinge zu einer der coolsten Säue unter den männlichen Videospielhelden macht? Wer weiß! Fest steht, dass es neben Geralt so einige andere coole, besonders smarte, witzige oder aus sonstigen Gründen ikonische männliche Helden in Computer- und Videospielen gibt. In unserer heutigen Sonntagsfrage, die übrigens auf einem Vorschlag von GamersGlobal-Userinbasiert, möchten wir von euch erfahren, welche männliche Spielfigur euer persönlicher Favorit ist.Gehört ihr zu den Verfechtern des schweigsamen Gordon Freeman aus, ist es der gleichsam tollpatschige wie liebenswerte Guybrush Threepwood ausoder doch Klempner Mario, der nicht grundlos DAS Nintendo-Maskottchen schlechthin ist? Natürlich könnten wir jetzt noch weitere Beispiele anführen, etwa Garret aus der-Serie, Muskelprotz Duke Nukem, Schwerenöter Larry Laffer oder auch Kampfmaschine Marcus Fenix aus. Vielleicht ist es bei euch ja auch Nico "Hey, cousin" Bellic aus, Isaac Clarke ausoder Max Payne, mit oder ohne die Gesichtszüge vonLasst uns eure Antwort in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Natürlich können wir unmöglich alle denkbaren Möglichkeiten in dieser Sonntagsfrage auflisten. Sollte euer Favorit also nicht dabei sein, wählt einfach die Antwort "Ein anderer Held" und verratet uns in den Kommentaren, welcher genau es für euch ist. Fühlt euch aber generell herzlich dazu eingeladen, in den Kommentaren näher zu erläutern, weshalb ihr diesen oder jenen Helden besonders gut findet.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.