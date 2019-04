Sekiro - Shadows Die Twice: Offizielles Lösungsbuch angekündigt

PC XOne PS4

Future Press hat ein offizielles Lösungsbuch zu From Softwares Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice (Testnote: 8.5) angekündigt. Das Buch soll eine wahre Enzyklopädie sein und auf 552 Seiten illustrierte Karten, Abkürzungen, alle Geheimnisse, Kampfanleitungen, sowie Analysen und Übersichten der vielen miteinander verknüpften Spielmechaniken präsentieren.

Rund 140 Seiten des Buches sollen sich allein mit dem Ashina-Clan und den zahlreichen Kreaturen beschäftigen, die das Land bevölkern. Dabei erfahrt ihr nicht nur Details über die einzelnen Geschöpfe, sondern auch, wie ihr diese am effektivsten erledigen könnt. Das Buch führt euch zudem in die Tiefen des Kampfsystems von Sekiro ein und verrät, wie ihr verschiedene Fähigkeitenbäume, Kampfkünste, Ninjutsu-Techniken, Prothesen-Module und euer Katana „Kusabimaru“ meistert und in welcher Reihenfolge ihr am besten die Bosse angeht. Darüber hinaus gibt es eine Übersicht aller NPCs und Quests (samt Lösungen).

Das Buch wird ab dem 10. Mai bei den teilnehmenden Händlern, darunter Amazon, erhältlich sein und kann ab sofort zum Preis von 32,99 Euro (versandkostenfrei) vorbestellt werden.