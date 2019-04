Apex Legends: Respawn denkt über neue Spielmodi nach

PC XOne PS4

Mit Apex Legends (im Kurztest) hat Respawn Entertainment im Februar einen Battle-Royale-Shooter veröffentlicht, der sich bis zum aktuellen Zeitpunk großer Beliebtheit erfreut. Doch auch wenn die Community das Spiel größtenteils genießt, so wie es ist, gibt es immer wieder Wünsche nach neuen Spielmodi. Aktuell könnt ihr nämlich nur in einem Dreier-Squad auf die Jagd nach dem Sieg gehen.

Auf Reddit gab der Community Manager von Respawn, Jay Frechette, nun an, dass bei Respawn bereits über neue Spielmodi nachgedacht werde. Mehr konnte er allerdings noch nicht verlauten lassen. Ob es nun also skillbasiertes Matchmaking geben wird, Solo- oder Duo-Squads oder gar einen Deathmatch-Modus, wie ein User vorschlug, steht noch in den Sternen.