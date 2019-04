Bloodstained: PAX-Demo mit Problemen // Details zur Auflösung und FPS

PC Switch XOne PS4

Im Rahmen der diesjährigen PAX East in Boston (28. bis 31. März 2019) haben Inti Creates und der Publisher 505 Games eine spielbare Demo zum kommenden Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night (im E3-Anspielbericht) präsentiert. Die Performance des Titels ließ allerdings zu wünschen übrig, den die Demo litt unter häufigen Rucklern und Framerate-Drops.

Wie die Entwickler nun in einem Update auf Kickstarter erklärten, handelte es sich dabei um ein Hitzeproblem, da die Konsolen in kleinen Containern ohne Belüftung gesteckt haben. Unter normalen Bedingungen soll der Titel nach Angaben des Studios ohne Probleme und ruckelfrei laufen. Bis zum geplanten Release soll das Spiel außerdem noch weiter optimiert werden.

Gleichzeitig teilte das Studio die finale Auflösung und die Framerate auf der Hybridkonsole mit. Demnach soll die Auflösung bei 720p liegen und im Handheld-Modus festgelegt sein, während sie im TV-Modus dynamisch skaliert. Die Framerate liegt in beiden Modi bei 30 Bildern pro Sekunde. Der TV-Modus soll jedoch mehr grafische Effekte als der Handheld-Modus bieten.