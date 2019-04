PC Linux MacOS

Imperator – Rome heißt die neueste Globalstrategie von Paradox, auch wenn ihr beliebige Mächte spielen könnt. Zum Sieg sind gut gefüllte Legionen ebenso wichtig wie loyale Generäle und Senatoren.

Freie Ziele und Missionsketten

Mit Rom färbe ich die Landkarte mühelos rot.

Dampfwalze Rom

Die Regierungspositionen wollen wohlüberlegt besetzt sein. Die Republik hat zudem verschiedene Fraktionen und Führer, die auch bei Entscheidungen ein Wörtchen mitreden.

Fazit

Das kann nicht jede Strategie-KI: Die Gegner greifen auch übers Meer an.

Für eine Herausforderung bietet sich ein kleiner Barbarenstamm an.

In einem Satz: Kriegsorientierte Globalstrategie mit Suchtfaktor und großem Potential

trägt das Szenario schon im Namen, auch wenn ihr keinesfalls auf Rom beschränkt seit, sondern nach Belieben auch andere Völker der bis nach Indien reichenden Weltkarte steuern dürft. Wenn ihr euch zum ersten Mal an ein Paradox-Spiel wagt, dürft ihr euch warm anziehen. Und ihr solltet nicht starten, ohne die offiziellen (englischen) Tutorial-Videos angesehen zu haben. Obwohl Imperator – Rome ein Mix aus bekannten Reihen ist, vor allem den Dauerbrennernund, bringt das auch Veteranen viel, zumal das enthaltene Tutorial zu wünschen übrig lässt.Eure Ziele steckt ihr euch selbst, werdet aber bei den wenigen "A-Nationen" (wie Rom, Pontus oder Karthago) mittels umfangreicher Ereignis-Ketten in bestimmte Richtungen geschubst. Mit Rom beispielsweise bekomme ich gegen alle frühen Nachbarn Kriegsgründe geschenkt und spare mir die sonst dafür nötigen Machtpunkte. Mit Militärmacht, Zivilmacht, Redekunst und Religionsmacht treibt ihr die Forschung voran, interagiert mit Charakteren und anderen Nationen, bufft euer Reich mit Omen, rekrutiert Söldner oder entwickelt Militärtraditionen (quasi die Forschung im Spiel). Rekruten braucht ihr ebenso wie Geld für eure Truppen. Außerdem zahlt ihr mit Geld neue Gebäude, derer es nur vier gibt, und zahlt Gehälter.Charaktere spielen eine wichtige Rolle in Imperator - Rome. Ähnlich wie in Crusader Kings 2 gibt es ganze Familien, wenn auch auf weniger ausgefeiltem Niveau. Die Charaktere bekleiden Regierungsämter, werden als Forscher und Generäle eingesetzt. Neue Familien könnt ihr euch beim Unterwerfen anderer Nationen einverleiben. Wenn eine Familie aber nicht genug Geld verdient, wird sie sehr unzufrieden bis hin zur Rebellion.Eine Anleihe ausundsind die vier Bevölkerungsschichten: Sklaven, Stammesmitglieder, Freie Männer und Bürger, die alle unterschiedliche Vorteile bieten und die ihr auch aufsteigen lassen und umsiedeln könnt.Der Schwierigkeitsgrad eurer Kampagne hängt entscheidend vom gewählten Startland ab. Das namensgebende Rom spielt sich für erfahrene Spieler nach kurzer Eingewöhnung so einfach, dass ich mühelos den Mittelmeerraum rot anmale. Was historisch ja durchaus korrekt ist. Allerdings dürfte das auch mit anderen Völkern gut gelingen. Denn es gibt zu wenige Mechanismen, die eine aggressive Expansionspolitik eindämmen. Der Schwerpunkt in Imperator – Rome liegt offensichtlich auf der Kriegsführung. In Friedenszeiten gibt es sowieso wenig zu tun.Bei der Kriegsführung dürft ihr jeder Armee eine Taktik verpassen, zu der eure Einheiten passen sollten. Beim Schere-Stein-Papier-Mix gibt es auch einige ungewöhnliche Einheiten wie Kriegselefanten, wobei ihr für sie meist spezielle Ressourcen benötigt. An schwere Infanterie kommt ihr etwa nur in den Provinzen, die Zugriff auf Eisen haben.Spannende Neuerungen gibt es entsprechend auch beim Handel. Ressourcen werden in den unzähligen Städten produziert und bringen lokale Boni. Exporte bringen neben Geld auch Buffs. Und eure Hauptstadtprovinz kann Güter aus euren Provinzen oder anderen Ländern importieren, um bei einem Überschuss nationale Boni zu erhalten. Dadurch wird das Handelssystem deutlich aufgepeppt. Wobei ich als Rom einfach wahllos Exporte genehmige, so sehr schwimme ich in Handelsgütern...Mein Ersteindruck im Tutorial war durchwachsen. Das User-Interface ist zwar schön gemalt, benötigt aber einige Eingewöhnung. Der Makrobuilder hilft beim Gebäudebau nicht, da keine Zahlen angezeigt werden. Liebgewonnene Mechaniken fehlen, etwa Anweisungen für Alliierte im Krieg, sind aber teils schon angekündigt , wie auch der optionale Umzug der eigenen Hauptstadt. Auch die rudimentäre Seefahrt, die fast nur dem Truppentransport dient, soll aufgewertet werden. Andere Bereiche wie der Gebäudebau, ausgefeiltere diplomatische Aktionen und das Individualisieren bestimmter Regionen wie Germanien oder Britannien bleiben Paradox-typisch vermutlich DLC vorbehalten.Allerdings bietet Imperator – Rome bereits jetzt ein erstaunlich solides Grundgerüst; andere große Titel der Schweden (wieoder Stellaris) waren da zu Beginn weniger ausgereift. Ich werde immer wieder, gerade als Führer kleinerer Ländern, vor spannende Fragen gestellt. Investiere ich meine Religionsmacht jetzt in die Konvertierung (senkt das Risiko von Revolten), erhöhe ich die Stabilität oder stärke ich mein Land mit einem Omen? Auch der wohl wichtigste Spielteil, die Kriegsführung, macht bereits einen runden Eindruck.Auch wenn manche Bereiche zu kurz kommen, greifen die Mechaniken bereits jetzt gut ineinander. Gerade über den Einsatz der Charaktere in verschiedenen Positionen gibt es einige Stellschrauben. Insgesamt ist das Spielerlebnis zwar simpler als bei Europa Universalis 4. Allein schon mit den gut ausgebauten Ländern und den drei Regierungsformen Stamm, Monarchie und Republik, die sich komplett unterschiedlich spielen, gibt es bereits jetzt gut funktionierenden Spielspaß für dutzende Stunden.