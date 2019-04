Rage 2: Pre-Order-Boni im Trailer vorgestellt

PC XOne PS4

Anlässlich der näher rückenden Veröffentlichung von Rage 2 (Preview), macht der Publisher Bethesda die Fans mit einem Trailer auf die letztes Jahr enthüllten Vorbesteller-Boni aufmerksam. Zur Erinnerung: Wer den kommenden Ego-Shooter vor dem Release erwirbt, wird Zugang zum besonderen Auftrag „Kult des Totengottes“ erhalten. In dieser Nebenmission bekommt es der Protagonist Walker mit einer unheimlichen Sekte von durchgedrehten Mutanten zu tun, die einen gewissen Nicholas Raine anbeten - den Protagonisten aus dem ersten Rage! Als zusätzliche Belohnungen erhalten die Frühkäufer zudem Nicks Rüstung, einen Siedler-Revolver, einen Mutanten-Monstertruck-Skin und den „He is on Fire“-Cheat-Code.

Die oben genannten Boni sind auch ein fester Bestandteil der „Deluxe Edition“, die euch zusätzlich noch Zugriff auf die geplante Story-Erweiterung „Das Erwachen der Geister“, die Doom-BFG UAC-Superwaffe, einen Fortschrittsbooster, eine Standarte, sowie die „Wasteland-Wizzard“- Cheat-Codes beschert. Den Pre-Order-Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Rage 2 wird ab dem 14. Mai für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.