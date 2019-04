Gone Home: DRM-freie Version für kurze Zeit gratis im Humble Store

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Das Ego-Adventure Gone Home (Testnote: 6.5) von dem Indie-Entwickler The Fullbright Company ist aktuell und noch für kurze Zeit kostenlos im Humble Store verfügbar. Wer den Titel noch nicht besitzt, kann diesen noch bis zum 3. Mai für Windows, Mac und Linux als DRM-freie Version herunterladen. Der Download ist etwa 1,8 GB groß. Das Spiel wird im Rahmen einer Werbeaktion für die Humble-Trove verschenkt. Ein Abo braucht ihr dafür nicht.

Gone Home wurde erstmals 2013 für Windows, Mac und Linux als Download veröffentlicht. Eine Retail-Version folgte rund ein Jahr später. 2016 wurde der Titel dann auch auf die Xbox One und die PS4 und 2018 für Nintendos Hybridkosnole Switch portiert. Das Spiel versetzt euch zurück in die 1990er Jahre, wo ihr nach einem einjährigen Aufenthalt im Ausland zu eurer Familie zurückkehrt und euer altes Zuhause verlassen vorfindet. Das Spiel bietet weder Kämpfe noch Rätsel. Stattdessen liegt der Fokus komplett auf der interaktiven Erkundung. Durch die verschiedenen Gegenstände, Notizen und Briefe, die ihr im Haus entdeckt, setzt sich die Geschichte langsam zusammen und offenbart, was mit euer Familie geschehen ist.