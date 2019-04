Rune: Vorbesteller erhalten einen zweiten Key und Rune Classic

PC

Die Vorbesteller des kommenden Action-Adventures Rune werden mit einer zusätzlichen kostenlosen Kopie des Spiels bedacht, die sie an einen Freund verschenken können. Dies gab der verantwortliche Entwickler Human Head Studios zum Wochenende hin auf dem offiziellen Facebook-Account des Spiels bekannt. In einem Beitrag, in dem die Macher den Fans versichert haben, dass es keine Änderungen bei den bereits bekannten Boni für die Frühkäufer der verschiedenen Pre-Order-Pakete (Warrior, Berserker Rage, God Slayer) geben wird, heißt es:

Als Zeichen des guten Willens und als Dankeschön an alle, die uns in den letzten zwei Jahren unterstützt haben, wollen wir zum Release jedem Vorbesteller, eine zweite Kopie von Rune (2019) in der Standard Edition schenken. Teilt diese Kopie mit einem anderen Krieger, damit auch sie Rune erleben können!

Zusätzlich erhalten die Vorbesteller schon jetzt gratis das erste Rune-Spiel aus dem Jahre 2000. Der Code dafür wird an die E-Mail-Adresse verschickt, mit der ihr das Spiel vorbestellt habt.