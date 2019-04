EA: Vorerst kein neues Titanfall / Vorrang für Apex Legends & Star Wars

PC XOne PS4

Fans des Egoshooters Titanfall 2 (im Test: Note 8,0) werden noch eine Weile auf einen Nachfolger warten müssen. Das Studio Respawn Entertainment, das Ende 2017 von Electronic Arts aufgekauft worden war und für den Publisher zuletzt Apex Legends (im Kurztest) fertigstellte, wird sich in nächster Zeit mit voller Teamstärke auf die Optimierung und Weiterentwicklung des Battle-Royale-Shooters konzentrieren und dementsprechend „alle Pläne für ein zukünfitges Titanfall nach hinten verschieben“. Das teilte der Executive Producer Drew McCoy in einer ausführlichen News zum aktuellen Stand von Apex Legends mit. So werde mit separaten Teams an diversen Problemen wie Cheating und langsamen Servern sowie künftigen Inhalten der Season Launches gearbeitet. Laut Angaben von Respawn Entertainment haben sich im ersten Monat 50 Millionen Spieler auf den Servern eingeloggt.

Ein ebenso hoher Stellenwert wird der Entwicklung von Star Wars Jedi - Fallen Order eingeräumt, das erst vor kurzem angekündigt wurde und bereits am 15. November 2019 erscheinen soll. Auch hier arbeitet ein eigenständiges Team an der Entwicklung des Titels, der ohne Mikrotransaktionen und (wahrscheinlich) ohne Multiplayer-Part auskommen soll und somit ein ganz anderes Publikum als andere Respawn-Spiele bedient.