PC XOne PS4

Anders, aber doch wie gewohnt hart. An Sekiro - Shadows Die Twice spalten sich, wie auch bei Dark Souls, die Geister. Doch wie steht ihr eigentlich persönlich zum neuen Action-Adventure der Japaner?

Habe es (noch) nicht gespielt. 32% Das Spiel interessiert mich kein Stück. 32% Könnte ich vielleicht sehr mögen, ist mir aber zu schwer. 15% Sekiro gefällt mir gut, aber an die „Vorgänger“ von From Software kommt's nicht ran. 8% Ich finde das Spiel absolut erstklassig, sogar besser als Dark Souls und Bloodborne. 6% Mag das Setting, werde aber mit dem Kampfsystem nicht warm. 4% Ist im Wesentlichen ein Reinfall. 2% Mag das Kampfsystem, werde aber mit dem Setting nicht warm. 1% Trotz mancher Vorzüge ziemlicher Murks. 0%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfragteilnehmer, die Sekiro - Shadows Die Twice bereits gespielt haben, würde vielleicht einen starken Hang zu From Softwares Action-Adventure verspüren, empfindet das Spiel dafür allerdings als zu schwer (15 Prozent). Weitere 8 Prozent finden es gut, obgleich sie Teile der früheren, ähnlich gelagerten Spiele des Entwicklers besser fanden. Nur etwas weniger (6 Prozent) finden es sogar stärker als Dark Souls und Co., wohingegen 4 Prozent das Setting zwar besonders mögen, aber mit dem Kampfsystem nicht klarkommen. Als Reinfall erleben das Spiel lediglich 2 Prozent der Umfrageteilnehmer. Der mit Abstand größte Teil (insgesamt fast zwei Drittel) gibt an, Sekiro entweder noch nicht gespielt zu haben oder allgemein keinerlei Interesse am Spiel zu haben.Ursprüngliche News:Seit dem 22. März steht mit Sekiro – Shadows Die Twice (im Test: Note 8.5 ) das neue Spiel von From Software für PC, PS4 und Xbox One im Handel. Obwohl es sich diesmal um ein Action-Adventure und weniger um ein actionlastiges Rollenspiel handelt, wie etwa beioder, und das ans historische Japan angelehnte Setting sich deutlich von den letzten Titeln von From Software unterscheidet, gibt es wie gehabt etliche Parallelen. Das gilt insbesondere für den vergleichsweise hohen Schwierigkeitsgrad, bei dem es erneut Diskussionen gab, ob nicht eventuell alternative Schwierigkeitsgrade denkbar gewesen wären ( User-Artikel zum Thema „Easy-Mode-Debatte“ ).In unserer heutigen Sonntagsfrage, deren Veröffentlichungszeitpunkt den Interessierten gewiss ausreichend Zeit zum Spielen von Sekiro eingeräumt haben dürfte, möchten wir von euch erfahren, wie ihr zum neuen Spiel von From Software steht. Gefällt es euch gut, seid ihr eher enttäuscht oder könntet ihr es vielleicht lieben, aber irgendein Aspekt macht euch genau das schwierig oder gar unmöglich? Lasst uns eure Antwort in den unten eingebetteten Umfrage wissen. Verratet uns in den Kommentaren unter dieser News sehr gerne genauer, was euch an Sekiro besonders gut oder besonders schlecht gefällt. Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern und/oder der Redaktion in der Kommentarsektion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.