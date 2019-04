Transformice Adventures: Action-RPG und Kickstarter-Kampagne angekündigt

PC iOS Android

Der 2011 gegründete französische Indie-Entwickler Atelier 801 hat kürzlich sein neues Action-RPG Transformice Adventures angekündigt. Ihren Durchbruch feierten die beiden Gründer, Mélanie Christin und Jean-Baptiste Le Marchande, bereits mit dem 2010 veröffentlichten Transformice. Der MMO-Plattformer erreichte weltweit über 100 Millionen Spieler.

Im Nachfolger Transformice Adventures übernehmt ihr die Rolle einer tapferen Maus und kämpft mit drei weiteren Spielern gemeinsam gegen verschiedene tierische Gegner. Dabei sollen Rogue-Lite-Mechaniken mit einer sozialen Onlineerfahrung kombiniert werden. Es wird verschiedene Berufe und Skills geben, so dass ihr die Fähigkeiten eurer Maus, aber auch die Waffen nach eigenen Wünschen modifizieren könnt. Außerdem werdet ihr Haustiere als Begleiter haben können, die euch in den Quests unterstützen. In einer Taverne läuft der Chat ab.

Zur Finanzierung startet am 7. Mai eine Kickstarter-Kampagne. Bis zum 7. Juni sollen 100.000 Euro gesammelt werden. Unter dieser News könnt ihr euch das Reveal-Video für Transformice Adventures anschauen.