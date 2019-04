GOG-Weekend-Sale mit Seven, My Memory of US, Syberia und mehr

Auf GOG.com gibt es an diesem Wochenende neue DRM-freie Angebote zu ergattern. Die Liste umfasst unter anderem Titel, wie Seven - The Days Long Gone (Testnote: 7.5), Slain - Back From Hell, Songbringer, Inner Chains, Dustforce DX und My Memory of Us (Testnote: 6.0). Die Rabatte reichen dabei teilweise bis zu 80 Prozent. Alle Preise gelten bis 29. April 2019.

Nachfolgend eine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele könnt ihr wie üblich unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):