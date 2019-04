BlizzCon 2019: Ticketvorverkauf am 4. und 9. Mai

PC MacOS

Am 1. und 2. November findet im kalifornischen Anaheim die diesjährige BlizzCon statt. Die Tickets zum Event werden bereits in der kommenden Woche, am 4. Mai, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit), sowie am 9. Mai, um 04:00 Uhr, über den Online-Ticketverkäufer AXS erhältlich sein. Neben den beiden bekannten Tickets „BlizzCon Pass“ und „BlizzCon Benefit Dinner Pass“ kann dieses Jahr noch der neue „BlizzCon Portal Pass“ erworben werden.

Mit dem letzteren bekommt ihr Zugriff auf auf jede Menge Extras, darunter auch Zugang zum Dunkelmond-Jahrmarkt am Vorabend der BlizzCon samt dem besonderen Event: „Nachts auf dem Jahrmarkt“. Dazu gibt es einen eigenen Parkplatz, separate Warteschlangen für Eintritt und Sicherheitskontrollen, die Möglichkeit, am Freitag und Samstag vor anderen Besuchern die Messe zu betreten, sowie eine besondere Lounge, in der ihr entspannen könnt.

Statt des üblichen Goodie-Bags werden alle Ticketkäufer dieses Jahr anlässlich des 25-jährigen Geburtstags der Warcraft-Marke eine besondere Warcraft-Jubiläumsstatue erhalten. Dabei könnt ihr zwischen einem Orcgrunzer und einem Menschenfußsoldaten wählen. Welche Statue ihr bekommt, legt ihr bereits beim Erwerb des Tickets fest. Eure gewählte Statue könnt ihr dann zusammen mit eurem Eintrittsausweis vor Ort abholen. Wer nicht zur BlizzCon fährt, die beiden Statuen aber gerne haben möchte, wird die Möglichkeit erhalten, diese am 4. Mai und für begrenzte Zeit im europäischen Blizzard Gear Store im Vorverkauf zu erwerben. Weitere Informationen könnt ihr den Beiträgen auf der offiziellen Homepage entnehmen.