Nintendo: Demo zu Mario Tennis Aces und Testzugang zum Online-Service

Nintendo hat eine zeitlich begrenzte Demo zu dem Sportspiel Mario Tennis Aces (Testnote: 7.5) veröffentlicht. Ab sofort und noch bis zum 3. Mai 2019, um 10:00 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr euch die Demo über den eShop herunterladen und das Trainingslager im Spiel ausprobieren.

Das Trainingslager liefert euch einen Vorgeschmack auf die unterschiedlichen Modi des Spiels. Dabei lassen sich verschiedene Belohnungen freischalten, die in die Vollversion übernommen werden können. So könnt ihr etwa die klassischen Overalls für Mario erhalten, indem ihr einfach ein Match absolviert, oder den blauen, roten und gelben Yoshi erspielen, wenn ihr Punkte in der Koop-Herausforderung sammelt. Nach dem Download der Spezialdemo könnt ihr zudem Nintendos Online-Service „Nintendo Switch Online“ eine Woche lang kostenlos ausprobieren. Den Code, den ihr an die E-Mail-Adresse eures Accounts erhaltet, könnt ihr im eShop aktivieren.

Mit Nintendo Switch Online erhaltet ihr neben dem Zugang zu den Online-Inhalten verschiedener Spiele auch Zugriff auf die wachsende Auswahl an NES-Klassikern und könnt eure Spielstände online in der Speicherdaten-Cloud speichern. Der Freischaltcode gilt auch für die Nutzer, die den Service bereits zu einem früheren Zeitpunkt kostenlos ausprobiert haben.