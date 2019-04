Darauf freut sich die Redaktion im... Mai 2019

Wie jeden Monat lässt die Redaktion wieder die Vorfreudenhosen runter und verrät euch sortiert nach Filmen/Serien, Spielen und Sonstiges, womit sie im Mai ihre Zeit verbringt.

[FILME/SERIEN] Die erst Ende April erschienene neue-Staffel habe ich bereits innerhalb von drei Tagen durchgesuchtet, außerdem habe ich nach einigen Episodendie Lust daran verloren (wobei sie nicht so trashig ist wievon denselben Leuten). Und so freue ich im Mai ausschließlich auf die weiteren Folgen von, auch wenn ich die erste nur gut und die zweite nur befriedigend fand. Mittlerweile ist es übrigens zehn Tage her, dass ich an Sky geschrieben habe, dass mein frischer Sky Ticket Account nach einem Tag Funktionalität nicht mehr geht. Antwort bislang? Keine. Was für ein Saftladen![SPIELE/BRETTSPIELE] Ich willweiterspielen und. An neuen Spielen interessiert mich vor allem, wobei ich da noch gar nicht weiß, ob es mich ansprechen wird. Das Szenario sowie die "Helden sind Superhelden"-Varianten lassen mich kalt. Aber Lust auf Monumentalschlachten hätte ich schon, zumal ich erst kürzlich ein älteres Total War noch mal länger angesehen habe (Jörgspielt-Leser wissen bald mehr).[SONSTIGES] Ich habe lose einen Brettspiel-Abend angedacht im Mai; das ist ein so seltenes Vergnügen geworden, dass es für mich unter Major Event fällt. Mit Tochti 1 werde ich zum OneOKRock-Konzert gehen ("Du musst aber schon mittanzen, Papa!") und mit Tochti 2 zur-Lifemusik-Aufführung ("Um was geht's in dem Film?", Tochti 2 kommt eher aus der Musik- als aus der Antikes-Rom-Richtung). Außerdem bewege ich mich einen weiteren Schritt darauf zu, in absehbarer Zukunft nicht mehr von den Mit-Spieleveteranen als "U50-Jüngling" verspottet zu werden, siehe auch den aktuellen 10-Jahre-Jubiläums-Podcast zusammen mit Anatol, Boris und Heinrich. Zudem wird mich im Mai diestark beschäftigen.[FILME/SERIEN] Langsam wird es richtiggehend gefährlich, einfach nur eine Seite im Internet aufzurufen, da mich bereits der Audiojingle der automatisch ablaufenden Werbung spoilern könnte. Also muss ich wohl oder übel vor ihrer Komplettierung mit der achten Staffelanfangen, anstatt sie bequem am Stück zu schauen. Im Kino steht einfach nur wegen dem grandiosen Trash-Faktorauf dem Plan. Mal ehrlich, dabei zuzusehen wie der Donner verschießende Ratten-Katzen-Mischling knifflige Fälle in bester Kogoro-Mori-Manier löst klingt einfach zu gut.[SPIELE/BRETTSPIELE] Wirklich gespannt bin ich, was mich inerwartet. Sowohl Setting als auch grundlegendes Spielprinzip sprechen mich definitiv an, daher werde ich dieses kleine Machwerk auf jeden Fall als kleinen Snack mitnehmen. Abgesehen davon besteht natürlich die Hoffnung, dassendlich erscheint, fix ist da aber noch nix. Naja, notfalls zerschieße ich eben indas Wasteland.[SONSTIGES] Das ganz ganz große Konzerthighlight im Mai sind ganz klar. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die mexikanischen Krachmacher überhaupt nach Europa kommen, umso erfreuter war ich, als die Benachrichtigung im Kalender aufgeploppt ist. Fast genau so schön ist aber, dassnoch einmal den Sprung über den großen Teich schaffen und sogar in München Halt machen. Gar nicht schlecht für so eine kleine Folkpunk-Kapelle und noch besser für mich![FILME/SERIEN] An neuen Serien werde ich im Mai, obwohl ich mir den Staffelpass längst bei Amazon gekauft habe, dann mal die finale Staffel vonschauen. Habe keine Bock, nach einer Episode wieder eine Woche auf die nächste warten zu müssen. Außerdem startet bei Prime Video die vierte Staffel von. Eigentlich finde ich es gar nicht so großartig, aber ich kann's mir einfach gut anschauen. Ich mag die Charaktere, und auch die Schauspieler sind mir sehr sympathisch. Egal, ob man Colin Hanks, Serienopa James Brolin oder "Skyler Whites Schwester" Betsy Brandt. Manchmal muss man sich auch einfach berieseln lassen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Da brauche ich im Mai gar nicht lange überlegen. Am meisten freue ich mich eindeutig auf, das Action-Adventure des französichen Entwicklerstudios Asobo und Focus. Das hatte mich bereits bei der ersten Präsentation vor ein paar Jahren schon beim reinen Zusehen gepackt. Wenn das Abenteuer während der Pest-Epidemie im Paris des 14. Jahrhunderts auch nur halbwegs das hält, was es im Vorfeld verspricht, könnte das ein ziemlicher Hit werden. Parallel dazu erscheint zudem. Mit dem ersten Teil bin ich (nicht nur aufgrund der vielen technischen Macken) nie so richtig warm geworden. Das teils stark an Mad Max erinnernde Open-World-Konzept vom neuen Entwickler Avalanche Studios macht mich deutlich mehr an. Ganz besonders aufgrund der schnellen, teils sehr oldschooligen Ego-Shooter-Action.[SONSTIGES] Im Mai freue ich mich am meisten natürlich auf den Wideraufstieg vom FC. Während ich den Aufstieg feiere, kümmern sich die Verantwortlichen im Verein aber hoffentlich darum, dass die kommende Saison nicht zu einem bösen Erwachen führt. Auf sechs Abstiege soll natürlich am besten nie ein siebter folgen.[FILME/SERIEN] Neben dem Ende vonwerde ich den Mai weiter zum Nachholen ein paar offener Serien nutzen. Die letzte Staffelhabe ich etwa im April nicht unterbekommen und steht weit oben auf meiner Liste. Und ausnahmsweise warte ich mit der Realfilm-Umsetzung vonauch mal auf einen Kinofilm.[SPIELE/BRETTSPIELE] Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass der Mai in den letzten Jahren schon mal stärker ausgefallen ist, was Neuerscheinungen angeht. Langweilen werde ich mich aber bestimmt nicht. Ob michim Gegensatz zu seinem Vorgänger überzeugen kann, möchte ich jetzt noch nicht voraussagen – gespannt bin ich aber auf jeden Fall. Und dann habe ich auch wenig die Hoffnung, dass im Mai endlichaufschlägt, nachdem es ja im April kurzfristig auf unbestimmte, aber nicht zu lange Zeit verschoben wurde.[SONSTIGES] Auch wenn ich im letzten Montagmorgen-Podcast gesagt habe, dass ich vom letzten Auswärtsspiel der Gladbacher enttäuscht war: Ein Fan bleibt auch dann Fan, wenn es mal nicht so toll läuft. Und so werde ich mich am vorletzten Spieltag in die Regionalbahn setzen und meine Borussia in Nürnberg anfeuern.[FILME/SERIEN] Der japanische Regisseurhat miteinen meiner absoluten Lieblingsfilme und weitere schöne Anime-Streifen hervorgebracht. Sein neues Werkhält nach der langen Festival-Tour endlich Einzug in reguläre deutsche Lichtspielsäle. Wieder handelt die Geschichte von der Reifung junger Menschen durch eine Begegnung mit dem Phantastischen: Der vierjährige Kun ist gar nicht begeistert, dass seine neugeborene Schwester Mirai alle Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zieht. Doch dann entdeckt er einen Ort, wo Raum und Zeit durcheinander geraten sind und trifft auf Mirai im Teenageralter.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Mai hält gleich zwei Titel bereit, die großen Fokus auf ihre Geschichte legen und sich so einfach mit einem Genre-Etikett bekleben lassen. Ingeht es um die Geschwister Amicia und Hugo, die durch ein pestverwüstetes Frankreich ziehen. Der Weg von A nach B an endzeitlichen Rattenschwärmen vorbei gestaltet sich wie ein Adventure aus der Überschulter-Perspektive, während die Flucht vor der Inquisition Stealth-Elemente beimischt. Ebenfalls verseucht geht es inzu, wo sich wie im ersten Teil eine mysteriöse Seuche über zwölf Spieltage in einem entlegenen Dorf ausbreitet und Ort sowie Bewohner deutlich verändert. Entwickler Ice-Pick Lodge verspricht einen harten Überlebenskampf.[SONSTIGES] Ich habe meinen Lebtag noch kein Smartphone gekauft, sondern hamstere mich von Gebrauchtgerät zu Gebrauchtgerät aus dem Familien- und Freundeskreis. Jetzt bin ich zu einem Samsung Galaxy S 3 gekommen, das ich im Mai einrichten werde. Mit dessen Android-Version gehen wieder einige Apps, die auf meiner noch älteren Kartoffel nicht (mehr) unterstützt wurden. Gepriesen sei die Sonne![FILME/SERIEN] Bei den Kinoneustarts vom Monat Mai macht mich am meistenan. Mit den beiden Vorgängern hatte ich bereits einen Heidenspaß. Dazu natürlich weiterhin Staffel 8 vonund ein paar Sachen aus der Netflix-Watchlist: Wir schauen derzeit etwa Staffel 5 von(wird immer verrückter) sowie Staffel 3 von(neben Daredevil, The Punisher und The Umbrella Academy für mich die beste Superheldenserie der letzten Jahre).[SPIELE/BRETTSPIELE] Mitund dem Fahrzeug-Set von Nintendo Labo haben wir gerade erst unsere Switch-Sammlung familienfreundlich erweitert. So lässt sich die Wartezeit aufperfekt überbrücken. Mein bisheriges Highlight: Das irre Lachen meines Sohnes, während er als Pikachu mit dem ollen Pacman den Boden wischt. Und wenn es erwachsener zugehen soll, versuche ich mich einfach weiter an– tolles Spiel![SONSTIGES] Im letzten Monat habe ich sie unterschlagen, nun muss ich sie erwähnen: die NBA-Playoffs! Golden State gegen Houston, Bucks gegen Celtics, Philly gegen Toronto – was für hochklassige Duelle uns bereits in Runde 2 erwarten. Mein Tipp fürs Finale: der Champion Golden State trifft auf Toronto, die sich in wahnsinnigen sieben Spielen gegen die zwar starken, aber Playoff-unerfahreneren Bucks rund um das laufende Alphabet Giannis Antetokounmpo durchsetzen können.