Steam: Gratiswochenende mit The Crew, Capcom-Sale und mehr

Auf Steam könnt ihr an diesem Wochenende das Rennspiel The Crew 2 (Testnote: 7.0) kostenlos ausprobieren. Der Download ist etwa 38 GB groß und ihr könnt den Titel bis Sonntag, den 28. April, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) gratis spielen. Bis Montag, den 29. April, um 19:00 Uhr ist das Spiel zudem in verschiedenen Versionen um 70 Prozent reduziert. Solltet ihr euch für den Kauf entscheiden, werden eure bis dato erreichten Fortschritte mit übernommen.

Darüber hinaus könnt ihr aktuell im Rahmen eines Publisher-Sales verschiedene Titel aus dem Portfolio von Capcom günstiger erwerben, darunter das Remake von Resident Evil 2 (Testnote: 9.0), Monster Hunter - World (Testnote: 9.0) und Street Fighter 5 (Testnote: 8.0), das die nächsten zwei Wochen bekannterweise ebenfalls gratis spielbar ist. Als Weekend-Deals wurden das Action-Rollenspiel Jump Force (Testnote: 6.5) und das Survival-Spiel Scum (Early Access) im Preis reduziert. Als Tagesangebote gibt es derweil das JRPG Sword Art Online - Lost Song, sowie eine Publisher-Aktion von Microids, bei der ihr unter anderem die beiden Point-and-Click-Adventures Syberia 3 (Testnote: 7.0) und Yesterday Origins (Testnote: 7.0) günstiger bekommt.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):