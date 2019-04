Rage 2: Neuer Trailer erklärt das Spiel

PC XOne PS4

Rage 2 (Preview), der Ego-Shooter von Avalanche Studios und id Software, hat einen neuen Trailer erhalten. Der Clip mit dem Titel „What is Rage 2“ fasst nochmal zusammen, was euch im kommenden Spiel erwartet. Versprochen wird eine wilde offene Welt, wo ihr alles fahren und töten könnt, was ihr seht. Kenntnisse über den Vorgänger werden dabei nicht vorausgesetzt.

Die Story des Spiels ist schnell erzählt. Das Leben auf der Erde wurde durch einen Asteroiden fast vollständig zerstört. Jetzt herrscht Anarchie und ihr seid der letzte lebende Ranger, der auf Rache sinnt. Doch um diese zu bekommen, müsst ihr erst einen Haufen Gegner ins digitale Gras beißen lassen. Diese sind in verschiedenen Gruppen organisiert. Da gibt es die Authority, den Goon Squad, die Immortal Shrouded, die River Hogs und die Abadon Mutants. Den Weg macht ihr euch mit Hilfe einer breiten Auswahl an fiesen Meinungsverstärkern frei, darunter dem Grav-Dart Launcher, dem Firestorm-Revolver, der Hyper-Canon oder dem BFG (Big Fucking Gun). Rage 2 wird ab dem 14. Mai für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.