Druidstone: Termin und Trailer zum RPG der Legend-of-Grimrock-Macher

PC

Das Studio Ctrl Alt Ninja, das sich aus ehemaligen Entwicklern hinter der Legend-of-Grimrock-Serie zusammensetzt, gab den Release-Termin für sein kommendes Rollenspiel Druidstone - The Secret of the Menhir Forest bekannt. Dieses wird ab dem 15. Mai für den PC erhältlich sein.

Der Preis liegt bei 24,00 US-Dollar (etwa 21,50 Euro). Der Titel kann ab sofort über die offizielle Homepage (der Vertrieb erfolgt durch Humble Store), sowie in Kürze auch direkt über Steam und weitere Kanäle vorbestellt werden. Frühkäufer erhalten einen Rabatt von zehn Prozent auf den Kauf, womit der Titel derzeit nur rund 20 Euro kostet. Der Kauf umfasst neben dem Steam-Key noch eine DRM-freie Version des Spiels, sowie das digitale Buch „Making of Druidstone“, das ab dem 31. Mai auch separat zum Preis von 4,99 US-Dollar (rund 4,50 Euro) angeboten wird.

Die Geschichte von Druidstone - The Secret of the Menhir Forest ist in der Welt Elo Sphaera angesiedelt und beginnt im namensgebenden Wald. Die Druiden sind besorgt, denn nicht nur ist der Erzdruide spurlos verschwunden, auch der Wald selbst wird von einer fortschreitenden Dunkelheit bedroht. Es liegt nun an Aava, der Tochter des Erzdruiden, ihrem neu gewonnenen Begleiter Leonhard, einem mysteriösen Mann ohne Vergangenheit und dem Magier Oiko, einem Aussteiger aus der Gilde der Roten Priester, den Erzdruiden zu retten und die Wahrheit hinter den unheimlichen Ereignissen ans Licht zu bringen. Und als ob es nicht genug wäre, treibt sich in den Wäldern auch noch ein verrückter Mörder herum, der sich als Leonhard ausgibt...

Druidstone ist ein runden- und gruppenbasiertes Taktik-Rollenspiel, das die besten Eigenschaften moderner Rollenspiele mit der taktischen Eleganz der Brettspiele kombinieren soll. „Jede Aktion und jede Runde zählt, wenn ihr eure Heldengruppe durch handgefertigte, herausfordernde Missionen mit unterschiedlichen Zielen führt“, heißt es in der Beschreibung. Die Fantasy-Welt Elo Sphaera soll dabei mit abwechslungsreichen Schauplätzen, tödlichen Kreaturen und rätselhafter Ruinen aufwarten. Nachfolgend ein Pre-Order-Trailer zum Spiel: