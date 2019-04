World War Z: Über 1 Mio. Verkäufe // Patch und neue Inhalte geplant

PC XOne PS4

World War Z ab 4,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

World War Z ab 37,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der letzte Woche veröffentlichte kooperative Zombie-Third-Person-Shooter World War Z von Saber Interactive hat sich innerhalb der ersten Woche nach dem Release bereits mehr als eine Million Mal verkauft. Das gaben die Entwickler auf der hauseigenen Homepage bekannt. Laut dem Studio-CEO Matthew Karch sei der große Verkaufserfolg und speziell die starken Zahlen der PC-Version vor allem dem Epic Games Store zu verdanken. Gleichzeitig gratulierte der Betreiber Epic auf Twitter dem Studio und gab an, dass die PC-Fassung sich mehr als 250.000 Mal verkaufte, womit diese rund ein Viertel der Gesamtverkäufe weltweit ausmacht.

Das Team ruht sich allerdings nicht auf dem Erfolg aus, sondern arbeitet bereit fleißig an einem ersten Patch, der die jüngst entdeckten Fehler und Probleme beseitigen soll. Unter anderem soll es auf dem PC bei einigen Spielern zu Abstürzen beim Start des Spiels kommen. Darüber hinaus werden Probleme mit Freezes, der Freundesliste und DirectX-Einstellungen gemeldet. Auch auf der PS4 haben die Spieler mit Abstürzen, Fortschritt-Verlusten und Disconnects zu kämpfen, während es auf der Xbox One Probleme mit der Mission „Key to the City“ gibt. Wann der Patch erscheint, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Liste bekannter Fehler könnt ihr im offiziellen Forum des Publishers einsehen. Folgt dazu einfach dem Link in den Quellenangaben.

Gleichzeitig arbeiten die Entwickler auch an neuen Inhalten für den Titel. So soll demnächst die Tokio-Kampagne, die, anders als die restliche Schauplätze (Moskau, New York und Israel) bisher nur zwei statt drei Missionen bietet, fortgesetzt werden. Und wie die veröffentlichten Bilder bereits andeuten, werdet ihr nach der Evakuierung am Ende der zweiten Mission nun auf dem Kreuzfahrtschiff gegen die Untote kämpfen. Gleichzeitig wird eine neue Zombie-Art ins Spiel implementiert, zu der ebenfalls ein erstes Artwork auf Twitter veröffentlicht wurde. In Zukunft soll der Titel auch private Lobbies unterstützen, womit private Spielpartien möglich werden.