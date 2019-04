Battle Brothers: Erweiterung Warriors of the North erscheint am 9. Mai 2019

PC

Der deutsche Indie-Entwickler Overhype Studios hat kürzlich den Release für die nächste Erweiterung seiner Taktik-RPG-Perle Battle Brothers (zum Indie-Check von Battle Brothers) terminiert. Der am 1. Februar angekündigte DLC Warriors of the North soll am 9. Mai erscheinen. Wie es der Name andeutet, wird eine neue menschliche Fraktion eingeführt. Diese Barbaren folgen den Traditionen des Plünderns und des Opferns von Gefangenen an grausame Götter. Sie bevölkern den Norden von Karten und stellen dort eine neue Herausforderung dar. Der Umfang des DLC ist etwas kleiner als der der vorherigen Erweiterung Beasts & Exploration (zu den Preview-Videos von GG-User Vampiro), bietet aber dennoch zahlreiche neue Features.

neue menschliche Gegner mit eigenem Kampfstil und Ausrüstung für alle Phasen des Spiels

zehn verschiedene Hintergründe für euren Söldnertrupp, jeweils mit unterschiedlichen Startcharakteren und Ausrüstung sowie Spezialregeln für die ganze Kampagne

nordisch- und Rus-inspirierte Banner, Rüstungen, Schilde und Helme

zwei legendäre Orte und zwei neue Bossgegner

gegnerische Champions, die ihr besiegen und deren berühmte Ausrüstung ihr so erbeuten könnt

neue Verträge

neue Events

zwei Lieder

neue Achievements

Ihr könnt eure laufende Kampagne mit dem neuen DLC fortsetzen. Zugriff auf alle Features gibt es aber erst beim Start einer neuen Kampagne. Warriors of the North ist ab 9. Mai 2019 auf Steam und GOG erhältlich und kostet 8,99 USD.