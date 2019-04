Frostpunk: Aktuelle Verkaufszahlen und weitere Statistiken

PC XOne PS4 MacOS

Das Endzeit-Aufbaustrategiespiel Frostpunk (Testnote: 8.5) hat sich seit dem Release im April letzten Jahres und bis heute mehr als 1,4 Millionen Mal verkauft. Dies gab der verantwortliche Entwickler 11 Bit Studios jetzt im Rahmen des einjährigen Geburtstags des Titels bekannt. Die Zahlen sind recht beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Titel bisher nur für Windows und Mac erhältlich ist, wobei letztere mit etwas Verspätung im Februar dieses Jahres erschien. Seine Entwicklungskosten spielte der Titel schon in den ersten 66 Stunden nach dem Release ein.

Das letzte Spiel des polnischen Studios war das Action-Adventure This War of Mine (Testnote: 7.5), das sich seit seiner Veröffentlichung im Jahre 2014 bis heute mehr als 4,5 Millionen Mal verkaufte. Mit der geplanten Veröffentlichung für die Xbox One und die PS4 im Sommer dieses Jahres, könnte Frostpunk die Verkäufe von This War of Mine vielleicht sogar noch toppen.

Mit den Verkaufszahlen gaben die Entwickler auch ein paar andere interessante Statistiken bekannt. So wurde die Kampagne des Spiels nach Angaben des Studios von gerade Mal 48.3 Prozent der Spieler bewältigt und selbst im deutlich leichteren Serenity-Modus haben etwa 2.9 Prozent nicht das Ende erreicht, darunter auch der Produzent des Spiels, Marek Ziemak. Auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad konnten lediglich drei Prozent der Spieler 100 Tage lang überleben. Weitere Statistiken könnt ihr unter dem Link in den Quellenangaben einsehen.