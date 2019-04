Persona 5 R - Neuer Trailer, Details und Release-Dates veröffentlicht

PS4

Der japanische Hersteller Atlus hat für sein Rollenspiel Persona 5 - The Royal im Zuge eines Konzertevents neue Informationen veröffentlicht. Das Spiel wird in Japan am 31. Oktober dieses Jahres erscheinen. Ein Teaser-Video bestätigt, dass der Titel im Westen erst 2020 auf den Markt kommen wird.

Persona 5 - The Royal wird, ähnlich wie Persona 4 Golden (im Test, Note: 9.0), eine erweiterte Version des Hauptspiels werden. Das Spiel wird den neuen Charakter Kasumi Yoshizawa einführen. Sie ist, wie der Protagonist, ein Transferschüler auf der Shujin Academy. Sie scheint die Methoden der Phantomdiebe zunächst abzulehnen, dann aber doch Teil der Party zu werden. Auch ist sie auf Screenshots an Orten für Dates zu sehen, sie könnte also auch eine weitere romantische Beziehung sein.

Ein weiterer neuer Charakter ist Takuto Maruki, ein Schulpsychologe und Confidant. Auf einem weiteren Screenshot ist ein junger Mann zu sehen, der wohl Morgana in menschlicher Form darstellt. Er verwendet dieselben Worte wie Morgana und sitzt auf dem Screenshot auf Jokers Sofa und träumt von Ann. Der Name des Charakters ist Ikemen, was wörtlich übersetzt "gutaussehender Mann" bedeutet.

Zusätzlich wird es den neuen Bereich Kichijoji geben. Dies ist ein Einkaufsviertel mit vielen neuen Datespots und Aktivitäten, wie Dart oder Billiard. Das Schuljahr wird um ein drittes Semester erweitert. Im Trailer ist auch ein neuer Palastdungeon zu sehen. Laut der Webseite gibt es neue Funktionen im Velvetroom.