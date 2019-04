Days Gone: Kostenloser DLC für Juni angekündigt

PS4

Solltet ihr am Freitag feststellen, dass euch Days Gone (zur Preview) mit seinen drei Schwierigkeitsgraden nicht schwer genug ist, dann solltet ihr vielleicht mit dem Spielen bis Juni warten. Denn dann soll ein kostenloser DLC nachgereicht werden, welcher einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, den sogenannten Überlebensmodus, in das Spiel implementiert. Dieser extra schwere Modus entwendet euch mehrere vorteilhafte Funktionen wie zum Beispiel die Schnellreise, die Überlebenssicht sowie sämtliche Bildschirmanzeigen inklusive der Mini-Karte.

Außerdem wird es ab Juni wöchentliche Herausforderungen im Spiel geben. So erwarten euch jede Woche unter anderem einzigartige Motorrad-, Horden- und Kampf-Herausforderungen, die euch zusätzliche Gegenstände und Belohnungen bringen. Genauere Informationen zu den Herausforderungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Bereits angekündigt sind weitere Trophäen und einzigartige Bike-Skins. Days Gone erscheint bereits kommenden Freitag exklusiv für die Playstation 4.