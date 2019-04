andere

Tausende Spiele sind in den letzten Jahrzehnten erschienen. Technisch hat sich seitem viel getan. Doch welches war aus eurer ganz persönlichen Warte heraus das beste Spielejahrzehnt seit den 1970ern?

"Früher war alles besser" ist ein Ausspruch, denen wohl die meisten in den eigenen Kinder- und Jugendjahren eher ablehnend gegenüberstehen. Mit steigendem Alter, eigenen Kindern oder womöglich auch der Erkenntnis, dass dieser Ischiasnerv nicht bloß eine Erfindung der "Alten" ist, kann sich diese Haltung mit der Zeit allerdings ändern. Auch im Bereich der Computer- und Videospiele ist "Früher war alles besser" ein Satz, den man immer wieder mal hört. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir aber gar nicht direkt von euch wissen, ob etwas Wahres dran ist, sondern uns dieser Thematik aus einer anderen Richtung dezent annähern.Konkret möchten wir uns euch nämlich wissen, welches Jahrzehnt (beginnend mit den 1970er Jahren) das eure Meinung nach bislang beste war. Es geht selbstrendend nicht um eine objektive Einschätzung, sondern um eine rein subjektive, weshalb es auch völlig egal ist, ob ihr erst mit den 80er- oder 90er-Jahren oder gar erst später in die Welt der Computer- und Videospiele vorgedrungen seid. Es geht auch nicht um eine Einschätzung, ob Spiele heute technisch aufwendiger sind, als früher, natürlich sind sie das im Regelfall. Es geht um eure ganz persönliche Meinung unter zeitgenössischen Maßstäben der Spiele des jeweiligen Jahrzehnts.Sind es für euch also die 1970er mit Klassikern wieoderdas bislang beste Spielejahrzehnt? Sind es die 1980er mit Titel wieoder? Womöglich liegen euch auch die Spiele der 90er am nächsten, die mitoder auch "Casual"-Spielen wieebenfalls einige Klassiker hervorgebracht hat. Um die zwei fehlenden Jahrzehnte nicht ohne Beispiel zu lassen, seien für die Nullerjahreundgenannt. Für das aktuelle Jahrzehnt bringen wir beispielhaft schließlich nochundgenannt.Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, welches Spielejahrzehnt euer persönliches Favorit ist. Verratet uns in den Kommentaren unter dieser News gerne genauer, was beziehungsweise welche Spiele euch konkret dazu bewogen haben, das Häkchen an dieser oder jenen Stelle zu machen. Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, eure Meinungmit der Redaktion und den anderen Usern zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.