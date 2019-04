Kingdom Hearts 3: Kostenloser Patch fügt zusätzlichen Schwierigkeitsgrad hinzu

XOne PS4

Kingdom Hearts 3 ab 34,95 € bei Amazon.de kaufen.

Square Enix hat heute ein kostenloses Update für Kingdom Hearts 3 veröffentlicht. Dieses fügt dem Spiel den sogenannten Critical Mode hinzu, welcher den Titel nochmal eine Stufe schwerer macht. Der Critical Mode zeichnet sich durch folgende Features aus:

Die maximalen Lebens- und Magiepunkte werden halbiert

Die Frequenz von Situationskommandos und Magie ist verringert

Sora kann neue Fertigkeiten nutzen, die es exklusiv nur im höheren Schwierigkeitsgrad gibt

Zusätzlich wird es Spielern ab sofort möglich sein, ihre Schlüsselschwerter in ein neues Spiel zu übertragen. Diese werden dadurch zwar auf ihre Standardwerte zurückgesetzt, ihr könnt nun aber von Anfang an Schlüsselschwerter einsetzen, die ihr sonst erst viel später im Verlauf des Abenteuers erhalten würdet. Das Spiel (GG-Test: 8.5) ist seit Anfang des Jahres für Playstation 4 und Xbox One erhältlich.