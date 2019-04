Battletech: Zweite Erweiterung „Urban Warfare“ angekündigt

PC Linux MacOS

Mit Urban Warfare haben der Entwickler Harebrained Schemes und der Publisher Paradox Interactive die zweite große Erweiterung für das rundenbasierte Mech-Strategiespiel Battletech (Testnote: 8.0) angekündigt. Das Add-on wird ab dem 4. Juni dieses Jahres zum Preis von 19,99 Euro separat erhältlich, sowie auch als Teil des Season Passes verfügbar sein.

Urban Warfare versetzt euch in das Jahr 3025 und we der Name schon verrät, werden die Mech-Schlachten dabei in die Städte verlagert, inklusive großflächiger Gebäudezerstörungen, umgebungsspezifischer Mechaniken und elektronischer Kriegsführung. Letztere soll das Schlachtfeld im 31. Jahrhundert für immer verändern. So sind die Mechs im Spiel mit ECM (elektronischen Gegenmaßnahmen) ausgestattet, wodurch naheliegende verbündete Einheiten von den Augen feindlicher Zielerfassungssysteme abgeschirmt werden, was ihnen auch Immunität gegen indirekte Angriffe verleiht. Gleichzeitig können die Mechs durch Active-Probe-Technologie versteckte gegnerische Truppen aufdecken, lokalisieren und anvisieren.

Die Entwickler versprechen neue Mechs und Fahrzeuge, neue feindliche Einheiten, sowie neue Straßen-Features, wie blockierte Sichtlinien, Regeln für Kollateralschäden und weitere Ausprägungen von Verwüstung. In den Urbanen Schlachten müssen die Spieler mit verschiedenen Gefahren, wie Explosionen durch zurückgelassene Tankfahrzeuge und Überflutungen rechnen. Zerstörte Kühlmitteltauschanlagen und beschädigte elektronische Transformatoren, welche die Zielerfassung stören, sollen zudem das Kampfgeschehen drastisch verändern. Seitens Studio-Gründer und Game Director Mitch Gitelman heißt es dazu:

Urban Warfare liefert eine der größten Mech-Combat-Spielerfantasien, die es gibt: Auf den Straßen und Dächern vor epischen Science-Fiction-Stadtlandschaften Kämpfe auszutragen. In Wahrheit wollten wir die städtischen Kampfumgebungen und das dazugehörige Gameplay schon seit Jahren erschaffen, jetzt sind wir hocherfreut, diese Battletech-Erfahrung endlich abzuliefern.

Bei den neuen Mechs handelt es sich um das experimentelle „Raven 1X“, das mit einem erweiterten Paket der elektronischen Kriegsführung aufwartet und die ECM- und Active Probe-Systeme zu einem Leichtbau kombiniert, sowie um den „Javelin“, der ein Kompromiss zwischen Tempo und Feuerkraft darstellt und auch über Knockout-Power im Nahkampf verfügt.

Als neue feindliche Fahrzeuge kommen der „Tank“, ein schnelles und agiles Vehikel mit einer Auswahl an Waffen, der ”Packrat“, ein Support-Fahrzeug mit einen ECM-Prototypen, sowie das Aufklärungsfahrzeug „Rotunda“, das mit einem Active-Probe-Prototypen ausgestattet ist. Neue Flashpoints und der neue Missionstyp „Attack and Defend“, in dem Söldner die gegnerische Basis zerstören müssen, um die Übernahme der eigenen Basis durch feindliche Truppen zu verhindern, runden das Paket ab. Einen Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: