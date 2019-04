Anthem: Update 1.1.0 veröffentlicht // Keine frühen Ankündigungen mehr

PC XOne PS4

Bioware hat seinen MMO-Shooter Anthem (Testnote: 7.0) mit einem umfangreichen Update in der Version 1.1.0 bedacht, das zahlreiche Anpassungen, Änderungen und Optimierungen mit sich bringt. So seid ihr ab sofort in der Lage, von überall auf der Welt auf die Schmiede zuzugreifen, ohne jedes Mal zuerst Fort Tarsis besuchen zu müssen. Auch lässt sich nun am Ende einer abgeschlossenen Expedition direkt aus dem Menü eine neue Mission starten und ihr bekommt Zugang zu neuen Aufträgen, ohne sie erst überall sammeln zu müssen.

Das neue Update bringt darüber hinaus eine neue Festung namens „The Sunken Cell“ ins Spiel, die für alle Spieler zugänglich ist, die bereits die Hauptgeschichte von Anthem abgeschlossen haben. Außerdem wurden laut dem Studio diverse Fehler im Spiel behoben und zahlreiche Balance-Optimierungen bei Waffen, Rüstungen und Skills vorgenommen. Die kompletten Patchnotes (in englischer Sprache) könnt ihr unter dem dem Quellenlink einsehen.

Gleichzeitig räumte Bioware allerdings auch ein, dass einige geplante Features noch länger auf sich warten lassen werden. Dazu gehören das Meistersystem, die Gilden, der zweite Teil der legendären Mission, die wöchentliche Festungsherausforderung, Bestenlisten, einige neue Events im Freien Spiel und das im Vorfeld angekündigte Cataclysm-Event. Aus diesem Grund will das Unternehmen seine Strategie in Bezug auf die Ankündigung in Zukunft ändern:

Eine Lektion, die wir gelernt haben, ist, dass wir viel zu früh über bestimmte Dinge gesprochen haben. Es gibt so viele Faktoren, die dazu führen können, dass unsere Pläne ins Schwanken geraten, seien es die Fehler, Stabilitätsprobleme, Rückmeldungen der Spieler oder Komplikationen bei einem neuen Feature, die mehr Zeit in Anspruch nehmen. Unser Ziel ist es daher, euch erst über neue Funktionen zu informieren, wenn diese sich kurz vor der Fertigstellung befinden.

Gleichzeitig wollen die Entwickler den Spielern zukünftig mehr und leichtere Möglichkeiten bieten, Feedback zu bestimmten Funktionen und Inhalten abzugeben. Aus diesem Grund soll in Kürze eine Testumgebung (layer Feedback Environment, PFE) für PC-Spieler an den Start gehen.