More Board Games Bundle bei Humble Bundle gestartet

PC 360 XOne PS4 iOS Linux Android

Das Teaserbild zeigt einen Screenshot aus Pandemic - The Board Game.

Im Humble Store wurde das neue More Board Games Bundle gestartet. Unter anderem sind Brettspielumsetzungen wie Ticket to Ride: First Journey, Gloom: Digital Edition, Love Letter und Twilight Struggle im Paket enthalten. Wie immer bestimmt ihr selbst, wie viel ihr zahlen möchtet, zudem könnt ihr den Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip und drei Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,89 Cent) gibt es:

Ticket to Ride: First Journey

Gloom: Digital Edition

Love Letter

Twilight Struggle

Ab dem Durchschnittsbetrag von aktuell 8.67 US-Dollar (7,72 Euro) gibt es zusätzlich:

Pandemic: The Board Game

Carcassonne - Tiles & Tactics

Carcassonne - Inns & Cathedrals

Ascension: Deckbuilding Game

Mysterium: A Psychic Clue Game

Mysterium - Hidden Signs

Mysterium - Secrets & Lies

Ab einem Betrag von 12,00 US-Dollar (10,67 Euro) gibt es zusätzlich: