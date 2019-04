The Void Mirror Prototype: DLC zu One Piece - World Seeker angekündigt

PC XOne PS4

Wie Bandai Namco bekannt gibt, wird im frühen Sommer 2019 der erste DLC zu dem Strohhutpiraten-Abenteuer One Piece - World Seeker (im Test, Note: 7.0) erscheinen. Während ihr im Hauptspiel nur Ruffy selbst steuern durftet, werden die Erweiterungen euch in die Haut anderer Charaktere schlüpfen lassen. In Episode 1: The Void Mirror Prototype werdet ihr beispielsweise die Kontrolle über Leronor Zorro übernehmen.

Laut den Entwicklern soll der DLC rund vier Stunden an neuen Story-Inhalten bieten. Die Geschichte spielt parallel zu den Geschehnissen, die ihr im Hauptspiel mit Ruffy erlebt habt. Natürlich wird das Kampfsystem überarbeitet werden, damit ihr Zorrors Schwertstil möglichst authentisch ausführt. Einen ersten Eindruck verschaffen könnt ihr euch in einem kurzen Teaser-Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen findet.