Deep Diving Simulator: Ab Ende Mai könnt ihr abtauchen

PC

Wenn euch in diesem Sommer das Kleingeld für einen Tauchurlaub auf den Malediven fehlt, hat das polnische Studio Jujubee eine virtuelle Alternative für euch. Im Deep Diving Simulator taucht ihr selbst in die Tiefen der Ozeane und könnt die lebendige Unterwasserwelt beobachten. Ein reiner „Swimming Simulator“ soll das Spiel allerdings nicht sein. Ihr assistiert einem Professor bei der Suche nach diversen Objekten, die er am Grund des Meeres vermutet. Zudem wollen die Entwickler mit dem Beobachten von Verschmutzung und Zerstörung an einigen Stellen der Unterwasserwelt auf das völlig reale Problem unserer Zivilisation aufmerksam machen. So müsst ihr auch mal die eine oder andere seltene Schildkröte aus Netzen befreien oder Korallen und Fische reinigen - und euch gegen attackierende Haie wehren. Jede Location wird euch vor eine andere Herausforderung stellen.

Für die musikalische Untermalung sorgt der Komponist der The-Witcher-Reihe, Adam Skorupa. Auch die Entwickler von Jujubee sind keine Unbekannten. Im letzten Jahr veröffentlichten sie die U-Boot-Simulation Kursk, Titel wie Flashout, Realpolitiks und Spellcrafter gehen ebenfalls auf das Konto der Polen. Deep Diving Simulator erscheint am 27. Mai dieses Jahres zunächst nur für PC auf Steam, unter anderem auch in deutscher Sprache. Je nachdem, wie das Spiel bei den Käufern ankommt, wird über eine Version für Konsolen und VR nachgedacht.