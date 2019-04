Steamworld Quest - Hand of Gilgamech: Termin für das Taktik-RPG bekannt

Switch

Das Switch-exklusive rundenbasierte Taktik-Rollenspiel Steamworld Quest - Hand of Gilgamech hat einen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. Wie der Entwickler Image & Form und der Publisher Thunderful jüngst bekannt gaben, wird der Titel ab dem kommenden Donnerstag, den 25. April 2019, zum Preis von 24.99 Euro für Nintendos Spielsystem erhältlich sein.

In Steamworld Quest - Hand of Gilgamech führt ihr eine Gruppe aufstrebender Helden durch eine Handgezeichnete Spielwelt und bestreitet intensive, taktische Kämpfe, um eine uralte Bedrohung zu stoppen…Das Kampfsystem in Steamworld Quest wurde mit einem Kartensystem aufgepeppt, wobei euer Kartendeck die Fähigkeiten eurer Kämpfer bestimmt . Insgesamt sollen euch mehr als 100 einzigartigen Karten beim Deckbau zur Auswahl stehen. Einen Trailer zur Release-Ankündigung könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: