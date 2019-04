Dark Devotion: 2D-Roguelike hat einen PC-Termin

PC Switch PS4

Der französische Indie-Entwickler Hibernian Workshop hat die PC-Version seines düsteren 2D-Pixel-Art-Roguelikes Dark Devotion mit einem Veröffentlichungstermin bedacht. Das im Oktober 2017 erfolgreich via Kickstarter finanzierte Spiel wird demnach schon ab dem kommenden Donnerstag, den 25. April, für Windows via Steam erhältlich sein. In den USA wird der Titel für 19,99 US-Dollar angeboten. Der Europreis dürfte ähnlich ausfallen. Die Umsetzungen für die PS4 und Nintendos Hybridkonsole Switch sind ebenfalls auf dem Weg. Ein genaues Release-Datum gibt es zu diesen bisher allerdings noch nicht. Eine Xbox-One-Fassung ist derzeit nicht geplant.

In Dark Devotion erkundet ihr als Tempelritter die Geheimnisse einer rätselvollen Tempelruine, wobei euer Glaube, eure Hingabe und eure Tapferkeit in den dunklen Verliesen auf die Probe gestellt werden. Die Entwickler versprechen eine opulente und fesselnde Geschichte, die sich rund um die Berufung eines Templers entwickelt, sowie einzigartige Welten mit detailreichen Umgebungen, gefüllt mit finsteren und hinterhältigen Boss-Begegnungen, zu liefern.