Borderlands 3: Vault-Insider-Programm + Rückblick-Videoreihe

PC XOne PS4

Gearbox hat für seinen kommenden Koop-Shooter Borderlands 3 ein Vault-Insider-Programm gestartet. Ab sofort könnt ihr euch auf der offiziellen Homepage des Spiels anmelden und durch verschiedene Aktivitäten, wie Videos anschauen, Artikel lesen und Konten verknüpfen, Punkte sammeln, die ihr anschließend für einzigartige Inhalte, spielinterne Belohnungen und andere Dinge einlösen könnt. Alle Teilnehmer werden darüber hinaus mit einem Borderlands 3-Willkommenspaket belohnt, das aus den überaus seltenen Granaten- und Schild-Mods, sowie einem VIP-Waffen-Schmuckstück besteht. Für die Anmeldung wird ein SHiFT-Konto benötigt.

Darüber hinaus haben die Entwickler auf YouTube eine neue Videoreihe gestartet, die für euch die ganzen bisherigen Ereignisse in den vergangenen Borderlands-Spielen zusammenfasst. Die erste Episode könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Borderlands 3 wird ab dem 13. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein. Die PC-Umsetzung erscheint ein halbes Jahr lang zuerst exklusiv über den Epic Game Store. Am 1. Mai 2019, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) werden erste Spielszenen aus dem Titel präsentiert.