Kaum eine Serie wird so gehypt wie Game of Thrones. Schaut ihr die vor knapp einer Woche angelaufene erste Staffel? Und falls ja, eher direkt oder etwas später? Verratet es uns in der Sonntagsfrage.

... (mehr oder weniger) sofort. 46% ... nicht, keinerlei Interesse an der Serie (mehr). 19% ... erst, wenn alle Folgen verfügbar sind. 15% ... erst mal nicht, bislang noch keine Episode gesehen, aber interessiert. 7% ... später, wenn ich zur neuen Staffel aufgeschlossen habe. 7% ... nicht, wird mir zu viel gehypt. 3% ... nicht, ich warte auf die Bücher. 2% ... nur, falls Jon Snow endlich stirbt. 1%

News-Update (Ergebnis):Der mit Abstand größte Teil der Umfrageteilnehmer (46 Prozent) schaut die neuen Folgen von Game of Thrones direkt oder relativ kurze Zeit nach der Erstausstrahlung. 15 Prozent wollen die finale 8. Staffel jedoch erst anschauen, sobald sämtliche Episoden verfügbar sind. Weitere 7 Prozent müssen zunächst noch bis zur aktuellen Staffel aufschließen. Knapp ein Viertel der Umfrageteilnehmer will die Serie nicht schauen, wobei der größte Teil generell kein Interesse oder kein Interesse mehr an Game of Thrones hat.Ursprüngliche News:Meistens dreht sich unsere Sonntagsfrage bekanntlich um Themen, die direkt mit der Welt der Computer- und Videospiele zu tun haben. In unserer aktuellen Ausgabe möchten wir eine Ausnahme machen und über den Tellerrand hinausschauen. Schließlich gibt es auch unter den GamersGlobal-Usern einige, die die HBO-Serieaufmerksam verfolgen und womöglich auch die ein oder andere damit verknüpfte Versoftung, etwa die vom Pariser Studio Cyanide oder auch Telltales Episoden-Adventure, gespielt haben.Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, ob ihr die finale Staffel von Game of Thrones schaut, ob ihr die letzten Episoden (mehr oder weniger) direkt konsumiert, bis zur letzten Episode wartet, um alle am Stück zu schauen, oder euch die HBO-Serie nicht ausreichend reizt, um sie überhaupt zu verfolgen. Lasst uns in den Kommentaren unter dieser News genauer wissen, wie ihr die finale Staffel konsumiert, ob ihr euch also womöglich sogar in der Nacht von Sonntag auf Montag aus dem Bett quält, um die neue Episode sofort anschauen zu können, ob und warum ihr etwas länger wartet oder weshalb ihr Game of Thrones nicht beziehungsweise nicht mehr verfolgt. Genauso wie wir in dieser News zur aktuellen Sonntagsfrage bitten wir euch darum, von Storyspoilern, auch zu den vorherigen Staffeln, abzusehen. Fühlt euch abseits dessen jedoch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern in der Kommentarsektion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr aufgrund der Feiertage ausnahmsweise bis Montag um 13:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.