Rage 2: Kein Games-as-a-Service-Modell // DLCs und Events geplant

In einem Interview mit Gamespot hat Entwickler Tim Willits von id Software über die geplanten Inhalte zu Rage 2 nach dem Release gesprochen. Dabei stellte er unmissverständlich klar, das das Spiel, das in Zusammenarbeit mit den Avalanche Studios entsteht, keinerlei Games-as-a-Service-Features beeinhalten wird und der Titel auch grundsätzlich nicht auf ein solches Modell ausgelegt sei.

Das Studio wird jedoch diverse DLCs und zahlreiche Events für Rage 2 nach dem Launch am 14. Mai 2019 veröffentlichen. Details hierzu sollen in den kommenden Wochen noch folgen. Das Video-Interview haben wir euch in voller Länge in den Quellen zur Verfügung gestellt. Erscheinen wird Rage 2 für PC, PS4 und Xbox One.